Дубль Фрэттина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик» в первом матче серии плей-офф Сегодня проходят очередные матчи плей-офф КХЛ.

Первый матч серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершился победой казанского клуба со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

В составе победителей отличились Мэтт Фрэттин (дважды), Эмиль Галимов и Михаил Глухов. За «Нефтехимик» забил Марат Хайруллин.

Казанцы повели в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторая встреча между командами состоится 4 марта в Казани.

КХЛ

Плей-офф, 1/8 финала

«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Голы: Фрэттин, 8, 55. Галимов, 13. Глухов, 42 — Хайруллин, 15.

Счет в серии — 1:0.