«Динамо» разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф Сегодня проходят очередные матчи плей-офф КХЛ.

«Динамо» на своем льду разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

Победу бело-голубым принесли точные броски Дмитрия Яшкина, Андре Петерссона (дубль), Михала Чайковски и Владимира Брюквина. У «Спартака» отличился Анатолий Никонцев.

«Динамо» вышло вперед в серии 1-0. Второй матч пройдет 4 марта.

КХЛ

Плей-офф, 1/8 финала

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы: Яшкин, 3. Петерссон, 34, 38. Чайковский, 42 (бол.). Брюквин, 60 — Никонцев, 57.

Счет в серии — 1:0.