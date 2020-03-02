Капризов - после победы над «Торпедо»: Не важно, что я заработал очки, главное - победа Сегодня состоялись очередные матчи плей-офф КХЛ.

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился эмоциями после победы над «Торпедо» в первом матче серии плей-офф КХЛ.

«Хорошая игра, идем дальше. Не планировали играть на удержание, настраивались на каждый период. Не важно, что я заработал очки, главное - победа. Готовимся к каждой игре, стараемся играть на победу. «Торпедо» - хорошая команда, готовимся дальше», - передает слова хоккеиста Sport24.ru.

Напомним, матч 1/8 финала плей-офф КХЛ ЦСКА - «Торпедо» завершился победой хозяев со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вэй. Капризов дважды ассистировал своим партнерам.

В серии до четырех побед ЦСКА вышел вперед 1:0. Вторая встреча команд состоится в Москве 4 марта.