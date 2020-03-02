Капризов - после победы над «Торпедо»: Не важно, что я заработал очки, главное - победа

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов поделился эмоциями после победы над «Торпедо» в первом матче серии плей-офф КХЛ.
«Хорошая игра, идем дальше. Не планировали играть на удержание, настраивались на каждый период. Не важно, что я заработал очки, главное - победа. Готовимся к каждой игре, стараемся играть на победу. «Торпедо» - хорошая команда, готовимся дальше», - передает слова хоккеиста Sport24.ru.
Напомним, матч 1/8 финала плей-офф КХЛ ЦСКА - «Торпедо» завершился победой хозяев со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вэй. Капризов дважды ассистировал своим партнерам.
В серии до четырех побед ЦСКА вышел вперед 1:0. Вторая встреча команд состоится в Москве 4 марта.
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Фернандес, Луценко или Тедеско: кто стал главным героем 20-го тура (видео) «Советский спорт» – о трех самых главных героях 20-го тура РПЛ. 02.03.2020 14:00 Футбол Безъязычный Алексей «В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья В одну калитку. Московское «Динамо» переиграло «Спартак» Бело-голубые пятый раз в сезоне переигрывают принципиального соперника и открывают счет в серии. 02.03.2020 22:18 Хоккей Федоровский Александр Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав «Я стоял и ждал, когда же он меня ударит»: первая встреча Омска и Уфы Эта серия, определенно, станет украшением плей-офф 01.03.2020 20:30 Хоккей Кузютина Елена Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев Кокорин и Берг снова забивают. Все голы 20-го тура РПЛ Все голы 20-го тура РПЛ в одном месте.
02.03.2020 00:00 Футбол Липкин Антон, Ващенко Сергей «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Кучеров и Гурьянов в огне, а Малкин в дыму «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ 01.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр