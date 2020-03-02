Дмитрий Квартальнов: «Ак Барс» держал нити игры в своих руках до конца матча с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги первого матча серии плей-офф КХЛ против «Нефтехимика».
«Непростая игра. Нижнекамск был заряжен, они играют очень агрессивно. Мы просили ребят не разворачивать атаки, но как только мы играли неправильно, нас накрывали. Тимур Билялов неплохо сыграл, оборона тоже - находились на линии броска. Тяжелые два периода, в третьем забили в большинстве и выиграли его 2:0. Это хорошо. Сегодня много чего не хватало, но команда играла и держала нити игры в своих руках до конца. Надо отдать должное сопернику - они были раскрепощены, и будут дальше», - цитирует тренера пресс-служба казанского клуба.
Напомним, сегодня первый матч серии плей-офф КХЛ между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» завершился победой казанского клуба со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).
В составе победителей отличились Мэтт Фрэттин (дважды), Эмиль Галимов и Михаил Глухов. За «Нефтехимик» забил Марат Хайруллин.
Казанцы повели в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторая встреча между командами состоится 4 марта в Казани.
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