Знарок - после поражения от «Динамо»: Готовимся к следующей игре. Больше сказать нечего

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок был немногословен после поражения от «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ.
«Первая игра. В принципе, сказать больше нечего. Мы готовимся к следующей. Переигрывали смены, вовремя не менялись. Или не смогли, или не получилось», - приводит слова специалиста Sport24.ru.
Напомним, сегодня «Динамо» на своем льду разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).
Победу бело-голубым принесли точные броски Дмитрия Яшкина, Андре Петерссона (дубль), Михала Чайковски и Владимира Брюквина. У «Спартака» отличился Анатолий Никонцев.
«Динамо» вышло вперед в серии 1-0. Второй матч пройдет 4 марта.
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