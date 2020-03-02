Знарок - после поражения от «Динамо»: Готовимся к следующей игре. Больше сказать нечего Сегодня состоялись очередные матчи плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок был немногословен после поражения от «Динамо» в первом матче серии плей-офф КХЛ.

«Первая игра. В принципе, сказать больше нечего. Мы готовимся к следующей. Переигрывали смены, вовремя не менялись. Или не смогли, или не получилось», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Напомним, сегодня «Динамо» на своем льду разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

Победу бело-голубым принесли точные броски Дмитрия Яшкина, Андре Петерссона (дубль), Михала Чайковски и Владимира Брюквина. У «Спартака» отличился Анатолий Никонцев.

«Динамо» вышло вперед в серии 1-0. Второй матч пройдет 4 марта.