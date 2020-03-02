Владимир Крикунов: Игра против «Спартака» была излишне грубой, но что про это говорить - Советский спорт
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02 марта 2020 23:11ХоккейНечаев Юрий

Владимир Крикунов: Игра против «Спартака» была излишне грубой, но что про это говорить

Сегодня состоялись очередные матчи плей-офф КХЛ.

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов подвел итоги первого матча серии плей-офф КХЛ против «Спартака».

«Игра была интересной для зрителей, излишне грубой, но что про это говорить. Нам кажется, что Панкратов забил гол, однако судьи увидели помеху вратарю. Жалко. Молодой парень стремился забить. В остальном, нормальная игра плей-офф. Пытался ли я утихомирить игроков? Для этого есть судьи», - передает слова Крикунова Sport24.ru.

Напомним, сегодня «Динамо» на своем льду разгромило «Спартак» в первом матче серии плей-офф КХЛ со счетом 5:1 (1:0, 2:0, 2:1).

Победу бело-голубым принесли точные броски Дмитрия Яшкина, Андре Петерссона (дубль), Михала Чайковски и Владимира Брюквина. У «Спартака» отличился Анатолий Никонцев.

«Динамо» вышло вперед в серии 1-0. Второй матч пройдет 4 марта.

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