Никитин - о победе над «Торпедо»: Сорокин спас, готовимся к следующим играм серии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил игру вратаря своей команды Ильи Сорокина в матче против «Торпедо».
«Забили в начале, а потом снизили обороты. Илья Сорокин спас, работаем дальше. Готовимся к следующим играм этой серии», - цитирует Никитина Sport24.ru.
Напомним, сегодня матч 1/8 финала плей-офф КХЛ ЦСКА - «Торпедо» завершился победой хозяев со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вэй. Капризов дважды ассистировал своим партнерам.
В серии до четырех побед ЦСКА вышел вперед 1:0. Вторая встреча команд состоится в Москве 4 марта.
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