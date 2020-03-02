Никитин - о победе над «Торпедо»: Сорокин спас, готовимся к следующим играм серии Столичные армейцы одержали победу в первом матче плей-офф КХЛ.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил игру вратаря своей команды Ильи Сорокина в матче против «Торпедо».

«Забили в начале, а потом снизили обороты. Илья Сорокин спас, работаем дальше. Готовимся к следующим играм этой серии», - цитирует Никитина Sport24.ru.

Напомним, сегодня матч 1/8 финала плей-офф КХЛ ЦСКА - «Торпедо» завершился победой хозяев со счетом 3:0 (2:0, 1:0, 0:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вэй. Капризов дважды ассистировал своим партнерам.

В серии до четырех побед ЦСКА вышел вперед 1:0. Вторая встреча команд состоится в Москве 4 марта.