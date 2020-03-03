Гол Наместникова с передачи Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Детройт» (видео) Хоккеисты «Колорадо» одержали победу над «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Владислав Наместников (13-я минута) и Логан О’Коннор (35). У «Ред Уингз» точным броском отличился Энтони Манта (6).

Отметим, что результативной передачей в этой встрече отметился нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, набравший 100-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

После этой игры «Колорадо», одержавший седьмую победу кряду, набрал 87 очков и занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, «Детройт», потерпевший десятое поражение в 11 последних матчах чемпионата, с 35 очками располагается на последней строчке в лиге.

В следующем матче «Эвеланш» дома сыграют против «Анахайма», а «Ред Уингз» на своем льду встретятся с «Чикаго».