«Эдмонтон» на выезде разгромил «Нэшвилл», Макдэвид и Драйзайтль набрали по пять очков (видео) Хоккеисты «Эдмонтона» одержали победу над «Нэшвиллом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 8:3.

В составе «Ойлерз» заброшенными шайбами отметились Джош Арчибальд (7-я минута), Леон Драйзайтль (20, 46, 49, 50), Кайлер Ямамото (34), Коннор Макдэвид (45) и Зак Кассиан (48), у «Предаторз» точными бросками отличились Роман Йози (23), Калле Йернкрок (23) и Ник Бонино (36).

Отметим, что на счету Драйзайтля, впервые забросившего четыре шайбы за одну игру, также результативная передача, а Макдэвид в пятый раз в карьере набрал 5 (1+4) очков в одной встрече. Оба хоккеиста возглавляют список бомбардиров НХЛ: на счету немецкого форварда 107 (43+64) очков, в активе канадского нападающего - 94 (32+62).

После этой игры «Эдмонтон» набрал 78 очков и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Нэшвилл» с 72 очками занимает на Западе восьмое место.

В следующем матче «Ойлерз» сыграют в гостях против «Далласа», а «Предаторз» на выезде встретятся с «Миннесотой».