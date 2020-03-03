Форвард «Коламбуса» Андерсон пропустит до полугода В понедельник нападающему «Блю Джекетс» Джошу Андерсону сделали операцию по восстановлению связок в левом плече.

Отмечается, что форвард, получивший травму в матче против «Оттавы», сможет вернуться в состав через четыре - шесть месяцев.

- Когда Джош травмировался, он мог либо лечь на операцию и пропустить весь сезон, либо отдохнуть и полечиться в надежде, что сможет вернуться в состав. К сожалению, второй вариант сработал не так, как нам хотелось, и было принято решение лечь на операцию, чтобы Джош полностью восстановился и был готов к следующему сезону, цитирует пресс-служба НХЛ генерального менеджера «Коламбуса» Ярмо Кекалайне.

В текущем сезоне Андерсон провел 26 матчей, набрав четыре (1+3) очка. Всего на счету форварда 115 (65+50) баллов за результативность в 267 играх.