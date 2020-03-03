Дюмулин и Марино возвращаются в состав «Питтсбурга» Защитники «Питтсбурга» Брайан Дюмулин и Джон Марино могут сыграть в домашнем матче против «Оттавы».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, в понедельник оба игрока провели полноценную тренировку.

- Мы очень рады, что ребята вернулись и могут работать в полную силу. Они уже провели несколько тренировок.

Сейчас им нужно набрать форму, вновь почувствовать игровой ритм. Это очень сложно сделать на тренировках. Для этого надо играть, - сказал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан.

Напомним, что в субботу «Питтсбург» потерял из-за травмы нападающего Доминика Симона. Кроме Симона у «Пингвинз» травмированы еще три форварда: Джейк Гюнтцель (операция на плече), Ник Бьюгстад (операция на мышцах кора) и Зак Астон-Риз (травма нижней части тела).