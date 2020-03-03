Леон Драйзайтль: Не буду скрывать, что забивать четыре гола приятно Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился эмоциями после четырех заброшенных шайб в ворота «Нэшвилла» (8:3).

- Не буду скрывать, что забивать четыре гола приятно. Очень приятно. Также я рад за партнеров, которые сегодня замечательно играли и сделали мою жизнь легкой, - приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, что немецкий нападающий впервые в карьере забросил четыре шайбы за одну игру.