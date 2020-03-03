Коннор Макдэвид: Драйзайтль - невероятный игрок, я говорю это на протяжении пяти лет Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил игру партнера по команде Леона Драйзайтля в матче против «Нэшвилла» (8:3).

- Я говорю это на протяжении пяти лет. Драйзайтль - невероятный игрок. Здорово, что он наконец начинает получать признание, - приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Драйзайтль и Макдэвид во встрече с «Предаторз» набрали по пять очков.