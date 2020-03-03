Олкинуора, Альмквист и Юнг покинули «Адмирал» Три игрока покинули «Адмирал» по завершении регулярного чемпионата.

«Голкипер Юхо Олкинуора, защитник Адам Альмквист и нападающий Маркус Юнг покидают «Адмирал». Благодарим хоккеистов за игру и желаем удачи в продолжении карьеры», - говорится в сообщении пресс-службы дальневосточной команды.

Добавим, что Олкинуора в завершившемся регулярном чемпионата КХЛ сыграл 31 матч за «Адмирал» и помог клубу одержать 13 побед. Альмквист стал самым результативным защитником «Адмирала», набрав в 58 играх 26 (8+18) очков. На счету Юнга 37 (15+22) очков в 59 встречах.