Федерация хоккея России призывает КХЛ увеличить потолок зарплат Со следующего сезона лига вводит лимит в 900 млн рублей.

Руководители Федерации хоккея России считают, что предлагаемый КХЛ потолок зарплат нужно увеличить в полтора раза.

«Коммерсантъ» опубликовал письмо руководства ФХР, подписанное ее президентом Владиславом Третьяком и председателем правления федерации Аркадием Ротенбергом.

Федерация обеспокоена действиями КХЛ. В документе говорится о том, что в федерацию «поступают обращения клубов КХЛ, в которых они сообщают, что вынуждены приостановить переговоры о заключении контрактов на следующий сезон с хоккеистами сборной команды России ввиду невозможности предложить им конкурентные с Национальной хоккейной лигой условия».

В качестве альтернативы введению жесткого потолка зарплат ФХР «в целях подготовки и успешного выступления сборной России на Олимпиаде 2022 года» предлагает следующий вариант: установить на два следующих сезона размер жесткого потолка в 1,3 миллиарда рублей.

«Из-за массового отъезда российских хоккеистов и снижения уровня российских команд на первые роли в лиге выйдут иностранные клубы и российскому хоккею будет нанесен значительный ущерб», – говорится в письме.

С сезона 2020/21 потолок зарплат в КХЛ составит 900 млн рублей. В случае превышения клубом «жесткого» потолка заработных плат не более чем на 2%, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.

Кроме того, минимальная сумма зарплатной ведомости для клубов будет составлять 270 миллионов рублей с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 млн. руб. – к сезону-2023/24.