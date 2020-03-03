«Металлург» в гостях обыграл «Барыс» и сравнял счет в серии Второй матч четвертьфинала Восточной конференции состоялся в столице Казахстана Нур-Султане.

Вторая игра первого раунда Кубка Гагарина в противостоянии «Барыса» и «Металлурга» завершилась со счетом 0:3 (0:0, 0:3, 0:0).

Счет на 25-й минуте открыл Андрей Нестрашил, на 28-й перевес магнитогорской команды увеличил Сергей Мозякин, а на 37-й Нестрашил оформил дубль, отличившись в формате 5 на 3.

Стоит отметить, что 38-летний Мозякин к своему голу добавил результативную передачу, а Никита Пивцакин и Артем Минулин заработали по два ассистентских очка.

Вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин в 81-й раз в своей карьере отыграл в КХЛ «на ноль», отразив 35 бросков хоккеистов «Барыса».

Напомним, что 1 марта «Барыс» обыграл магнитогорцев дома с результатом 4:0. Таким образом, после двух матчей счет в серии равный – 1:1.

Две следующие встречи соперники проведут в Магнитогорске 5 и 7 марта, а 9-го числа их пятый матч состоится в Нур-Султане.