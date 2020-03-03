Илья Воробьев: «Металлургу» здорово удался второй период Встреча прошла в Нур-Султане.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев дал комментарий после победы над «Барысом» в гостевом матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ.

«Разница сегодня была во втором периоде. Он нам здорово удался. В большинстве мы забили и «пять на пять». В этом была разница. Остальное, как и ожидалось, плотная игра, как и два дня назад», – цитирует Воробьева пресс-служба «Барыса».

Напомним, после этой встречи счет в серии стал равным – 1-1. Следующие два матча пройдут в Магнитогорске (5 и 7 марта).