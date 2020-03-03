«Йокерит» во второй раз кряду обыграл дома «Локомотив» в первом раунде Кубка Гагарина Два следующих матча в этой паре состоятся в Ярославле.

В четвертьфинале Западной конференции «Йокерит» в Хельсинки одержал вторую победу над ярославским «Локомотивом». Итоговый результат 5:1 в пользу финского клуба (3:0, 1:1, 1:0).

К 25-й минуте «Йокерит» выигрывал 4:0. На шестой счет открыл Марко Анттила, на 11-й Давид Скленичка отличился в формате 4 на 4, на 16-й Сами Леписте реализовал большинство, а уже во втором периоде гостей огорчил Саку Мяэналанен.

Единственную шайбу «Локомотива» на 27-й минуте забросил шведский форвард Магнус Пяаярви, реализовав большинство, а итоговый счет 5:1 установил Антти Пильстрем, в меньшинстве поразив пустые ворота гостей за 38 секунд до финальной сирены.

Брайан О’Нилл добавил себе в актив два ассистентских очка.

Стоит отметить, что после третьего гола «Йокерита» главный тренер ярославского клуба Майк Пелино заменил вратаря – вместо Ильи Коновалова на лед вышел Александр Лазушин.

В первом матче 1 марта «Йокерит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:0.

Финский клуб ведет в серии 2:0. Два следующих матча состоятся 5 и 7 марта в Ярославле.