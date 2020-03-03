СКА победил «Витязь» и упрочил преимущество в серии Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Второй матч плей-офф КХЛ СКА – «Витязь» завершился в пользу хозяев – 4:3.

В их составе по шайбе забросили Сергей Плотников, Евгений Кетов, а также Василий Подколзин и Йоонас Кемппайнен. У гостей это сделали Куинтон Хауден (дубль) и Алексей Макеев.

Таким образом, команда Алексея Кудашова упрочила преимущество в серии – 2-0. Следующий матч команд состоится 5 марта и пройдет на домашней арене подмосковного клуба.

КХЛ. Плей-офф. Второй матч

СКА – «Витязь» – 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)

Голы: Хауден (Лаюнен, Воронков), 12:29 – 0:1; Плотников (Токранов, Ожиганов, бол), 22:07 – 1:1; Кетов (Бенгтссон), 29:35 – 2:1; Подколзин (Марченко), 31:49 – 3:1; Кемппайнен (Барабанов, Ткачев, бол), 35:54 – 4:1; Хауден, 50:03 – 4:2; Макеев (Бывальцев, Пыленков), 53:35 – 4:3