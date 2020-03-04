Кудашов – о матче с «Витязем»: Стали позволять себе вольности, поэтому и получили нервную концовку Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Главный тренер СКА Алексей Кудашов высказался после победы над «Витязем» (4:3) во втором матче плей-офф КХЛ.

«Хочу поблагодарить болельщиков, потому что отличная поддержка была. Самое главное, что выиграли, конечно. Но начало и конец игры нас подвели немножко.

В середине игры делали то, что договаривались, перехватили инициативу, забили нужные голы. Но при счете 4:1 стали немного позволять себе вольности, поэтому и получили такую нервную концовку», – цитирует специалиста AllHockey.

Следующий матч команд состоится 5 марта и пройдет на домашней арене подмосковного клуба.