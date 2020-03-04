Четыре очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Оттаву» и прервать серию из шести поражений Хоккеисты «Питтсбурга» обыграли «Оттаву» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:3.

В составе «Пингвинз» заброшенными шайбами отметились Джон Марино (1-я минута), Конор Шири (2), Брайан Раст (20, 54, 58), Сидни Кросби (38) и Джейсон Закер (41), у «Сенаторз» отличились Джейс Гаврилюк (17), Брэди Ткачук (42) и Коннор Браун (52).

Отметим, что российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал четыре результативные передачи.

После этой игры «Питтсбург», прервавший серию из шести поражений, набрал 82 очка и располагается на третьей строчке в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Оттава» с 58 очками занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Пингвинз» на выезде встретятся с «Баффало», а «Сенаторз» дома сыграют против «Айлендерс».