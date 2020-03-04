«Айлендерс» на своем льду проиграли «Монреалю», потерпев четвертое поражение кряду (видео) - Советский спорт
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04 марта 2020 06:24Хоккей

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Монреалю», потерпев четвертое поражение кряду (видео)

Хоккеисты «Айлендерс» потерпели поражение от «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:6.

В составе нью-йоркской команды заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон (47-я минута) и Райан Пулок (57), у «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер (14), Джефф Питри (16), Шарль Юдон (19), Пол Байрон (33), Джордан Уил (56) и Йоэль Армиа (58).

Отметим, что российский голкипер Семен Варламов начал матч в запасе, но после первого периода сменил в воротах пропустившего три шайбы Томаса Грайсса.

После этой игры «Айлендерс» с 78 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Монреаль» набрал 71 очко и расположился на пятом месте в Атлантическом дивизионе.

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