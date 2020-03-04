«Айлендерс» на своем льду проиграли «Монреалю», потерпев четвертое поражение кряду (видео)

В составе нью-йоркской команды заброшенными шайбами отметились Брок Нельсон (47-я минута) и Райан Пулок (57), у «Канадиенс» отличились Брендан Галлахер (14), Джефф Питри (16), Шарль Юдон (19), Пол Байрон (33), Джордан Уил (56) и Йоэль Армиа (58).
Отметим, что российский голкипер Семен Варламов начал матч в запасе, но после первого периода сменил в воротах пропустившего три шайбы Томаса Грайсса.
После этой игры «Айлендерс» с 78 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Монреаль» набрал 71 очко и расположился на пятом месте в Атлантическом дивизионе.
Россиянин Анкалаев подерется с «Халком» из Молдавии. Что ждать от турнира UFC в Норфолке Сможет ли Анкалаев одержать четвертую победу кряду? Кто станет новым чемпионом в наилегчайшем весе? «Советский спорт» рассказывает о главных боях турнира в Норфолке. 01.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей «Позор жирным котам из УЕФА!» Соцсети – о решении отдать Суперкубок-2023 Казани Решение футбольных чиновников провести в Казани матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы 2023 года вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. 03.03.2020 17:15 Футбол Безъязычный Алексей Не зря Семак не хотел отпускать Кокорина в «Сочи». Итоги тура с Евгением Ловчевым Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции, выделил главное в очередном туре премьер-лиги. 02.03.2020 17:30 Футбол На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь. 03.03.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Овечкин – лучший финишер в истории НХЛ (видео) Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Миннесотой», в 11-й раз добравшись до отметки в 45 голов за сезон. 02.03.2020 16:30 Хоккей Славин Виталий UFC после России заходит в Казахстан. А что с Украиной и Белоруссией? Этим летом UFC проведет первый турнир в Казахстане. Точка на карте – «Астана Арена» в Нур-Султане. Почему американцы выбрали именно Казахстан для популяризации смешанных единоборств, а не Украину и Белоруссию? 02.03.2020 18:30 ММА Ващенко Сергей Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Пьерлуиджи Коллина: Меня взяли в судьи потому, что у меня глаза навыкате Один из самых известных в истории футбольных арбитров посетил Москву по приглашению платежной системы «Мир». 03.03.2020 15:00 Футбол Яременко Николай