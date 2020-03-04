«Сент-Луис» обыграл в гостях «Рейнджерс», одержав восьмую победу подряд (видео) Хоккеисты «Рейнджерс» потерпели поражение от «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3.

В составе нью-йоркской команды заброшенной шайбой отметился Мика Зибанежад (13-я минута), у «Блюз» отличились Колтон Парэйко (22), Брэйден Шенн (49) и Джейден Шварц (60).

Отметим, что российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич записал на свой счет голевую передачу, а форвард Артемий Панарин завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этой игры «Рейнджерс» с 74 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, «Сент-Луис», набрав 90 очков, продолжает лидировать в Центральном дивизионе.