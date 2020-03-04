«Тампа-Бэй» дома проиграла «Бостону», на счету Василевского 33 сэйва (видео) Хоккеисты «Бостона» переиграли «Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:1.

В составе «Брюинз» заброшенными шайбами отметились Брэд Маршан (20-я минута) и Джейк Дебраск (31), у «Лайтнинг» отличился Митчелл Стивенс (38).

Отметим, что российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский отразил в этой встрече 33 броска из 35.

После этой игры «Бостон» с 96 очками лидирует в турнирной таблице Атлантического дивизиона, а «Тампа-Бэй», имея в активе 87 очков, занимает второе место.