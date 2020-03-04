«Миннесота» на своем льду переиграла «Нэшвилл» (видео) Хоккеисты «Миннесоты» одержали победу над «Нэшвиллом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отметились Люк Канин (5-я минута), Кевин Фиала (13) и Зак Паризе (42), у «Предаторз» отличился Крэйг Смит (46).

После этой игры «Миннесота» набрала 73 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, а «Нэшвилл», имея в активе 72 очка, опустился на шестую строчку.

В следующем матче «Уайлд» в гостях сыграют против «Сан-Хосе», а «Предаторз» на своем льду встретятся с «Далласом».