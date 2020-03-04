«Чикаго» одержал победу над «Анахаймом», одержав третью победу подряд - Советский спорт
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04 марта 2020 08:14Хоккей

«Чикаго» одержал победу над «Анахаймом», одержав третью победу подряд

Хоккеисты «Чикаго» взяли верх над «Анахаймом»» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

В составе «Блэкхокс» заброшенными шайбами отметились Дрейк Каджула (3-я минута), Дилан Строум (24, 36), Александер Нюландер (39), Патрик Кейн (39) и Давид Кемпф (56), у «Дакс» отличились Дэнтон Хайнен (25) и Картер Рауни (49).

После этой игры «Чикаго» набрал 60 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, а «Анахайм», имея в активе также 60 очков, занимает седьмую строчку в Тихоокеанском дивизионе.

В следующем матче «Блэкхокс» дома сыграют против «Эдмонтона», а «Дакс» на выезде встретятся с «Колорадо».

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