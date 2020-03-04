«Сан-Хосе» обыграл «Торонто», одержав третью победу подряд Хоккеисты «Сан-Хосе» одержали победу над «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе «Шаркс» заброшенными шайбами отметились Эвандер Кейн (7-я и 47-я минуты), Антти Суомела (24), Стефан Ноэсен (46) и Радим Шимек (60), у «Мэйпл Лифс» отличились Остон Мэттьюс (23) и Митчелл Марнер (38).

После этой игры «Сан-Хосе», одержавший третью победу к ряду, набрал 62 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, «Торонто», прервавший серию из трех побед, с 78 очками занимает третье место в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче «Шаркс» дома сыграют против «Миннесоты», а «Мэйпл Лифс» на выезде встретятся с «Лос-Анджелесом».