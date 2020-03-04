Генменеджер «Монреаля»: Мы все несем ответственность за результат в этом сезоне

- Никого не устраивает результат, которого мы добились на данный момент в этом сезоне. Мы должны сделать все возможное, чтобы рассчитывать на большее в следующем году. Мы должны добиться результата. Но смена тренера не будет этому способствовать. Наши игроки должны подумать, что им нужно сделать, чтобы мы выполнили поставленные перед нами задачи. Мы все несем ответственность за результат в этом сезоне, и все вместе должны работать, чтобы исправить ситуацию в следующем году, - приводит слова Бержевена официальный сайт НХЛ со ссылкой на телеканал RDS.
Добавим, что «Монреаль» набрал 71 очко в 68 встречах текущего сезона и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.
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