Мразек и Раймер пропустят еще неделю Голкиперы «Каролины» Петр Мразек и Джеймс Раймер пропустят еще как минимум одну неделю.

- Оба вратаря восстанавливаются. Мразек чуть быстрее Раймера. Он уж встает на коньки и, возможно, через пару дней начнет парировать броски. Мы рассчитываем, что к концу недели на лед выйдет и (Раймер), а дальше будет видно, - цитирует пресс-служба НХЛ генерального менеджера «Харрикейнз» Дона Уодделла.

Отмечается, что Мразеку необходимо на восстановление после сотрясения мозга еще около десяти дней, а Раймеру, травмировавшему нижнюю часть тела, потребуется чуть больше времени.

Напомним, что оба вратаря получили травмы в выездном матче против «Торонто».