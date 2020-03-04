Мразек и Раймер пропустят еще неделю

- Оба вратаря восстанавливаются. Мразек чуть быстрее Раймера. Он уж встает на коньки и, возможно, через пару дней начнет парировать броски. Мы рассчитываем, что к концу недели на лед выйдет и (Раймер), а дальше будет видно, - цитирует пресс-служба НХЛ генерального менеджера «Харрикейнз» Дона Уодделла.
Отмечается, что Мразеку необходимо на восстановление после сотрясения мозга еще около десяти дней, а Раймеру, травмировавшему нижнюю часть тела, потребуется чуть больше времени.
Напомним, что оба вратаря получили травмы в выездном матче против «Торонто».
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай На пути России снова турки Во вторник в Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций-2020/22. Соперниками сборной России по группе стали Сербия, Турция и Венгрия. 03.03.2020 21:00 Футбол Безъязычный Алексей Турбин должен был ставить пенальти в ворота «Зенита» за руку Ракицкого. Рейтинг Владимира Левитина Судья всесоюзной категории в традиционной рубрике разобрал решения арбитров матчей 20-го тура. 02.03.2020 20:00 Футбол Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Анкалаев побил «Халка» со скандалом. Решение судей освистали, россиянин показал средний палец Главные моменты турнира UFC в Норфолке (видео). 01.03.2020 07:15 ММА Ващенко Сергей Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Не зря Семак не хотел отпускать Кокорина в «Сочи». Итоги тура с Евгением Ловчевым Наш постоянный автор, известный в прошлом защитник «Спартака» и сборной, по традиции, выделил главное в очередном туре премьер-лиги. 02.03.2020 17:30 Футбол Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев