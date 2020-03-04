Чемпионат мира по хоккею могут отменить Такая вероятность есть из-за эпидемии коронавируса.

Чемпионат мира-2020 по хоккею, который должен пройти в Швейцарии с восьмого по 24 марта, может быть отменен из-за вспышки коронавируса в Европе.

«Чемпионат будет отменен, если Швейцария решит продолжить запрет на матчи со зрителями после середины марта. Тогда мы ничего не сможем поделать с этим решением. Конечно, будет неприятно, если чемпионат мира придется отменить, но здоровье прежде всего. <...>У нас нет плана действий на случай чрезвычайных ситуаций», — приводит слова вице-президента IIHF Калерво Куммолы Ilta-Sanomat.

Сейчас в Швейцарии матчи национального чемпионат проходят без зрителей. По словам Куммолы, вопрос о проведении турнира будет окончательно решен до 17 марта.