Семен Кошелев: Мы оказались не готовы к агрессивной игре «Салавата» Форвард «Авангарда» прокомментировал поражение во втором матче четвертьфинала Восточной конференции.

Омский «Авангард» начал первый раунд Кубка Гагарина с домашней победы над «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:2, но вторую встречу вчера 4 марта проиграл, уступив 2:3 в овертайме.

Форвард омичей Семен Кошелев отметил, что «Авангард» оказался не готов противостоять вязкой игре уфимской команды.

«У нас не все получалось в атаке, – сказал Кошелев в интервью News.ru – Наверное, надо отдать должное сопернику, который умело действовал в своей зоне. Я бы отметил, что вторая игра вообще получилась более вязкой, чем первая.

Мы оказались не готовы к подобной игре соперника. Особенно это было заметно в первом периоде. Во втором и третьем стало получаться лучше, но до конца приспособиться к манере игры «Салавата» так и не удалось».

5 и 7 марта «Салават Юлаев» и «Авангард» проведут две встречи в Уфе, а 9-го числа серия вернется в Балашиху.