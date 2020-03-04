Рене Фазель: Мы не будем сокращать число участников чемпионата мира Президент ИИХФ прокомментировал слухи вокруг турнира в Швейцарии.

Глава Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель прокомментировал слухи относительно возможного сокращения числа участников чемпионата мира.

«Мы не можем отложить проведение чемпионата мира, это слишком сложно, – заявил президент ИИХФ в интервью «РИА Новости». – Также могу сказать, что мы не станем сокращать количество участников чемпионата мира. В турнире примут участие 16 сборных. В середине марта у нас будет более детальная информация о ситуации с коронавирусом в Европе. ИИХФ следит за распространением коронавируса в Европе и Швейцарии.

Моя позиция: чемпионат мира нужно проводить в Швейцарии в присутствии зрителей, а участвовать должны 16 команд. Итоговое решение власти страны примут 15 марта. Если они продлят срок проведения спортивных мероприятий без зрителей еще хотя бы на две недели, то швейцарская хоккейная лига не будет проводить плей-офф».

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

В Швейцарии лабораторно подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом. В рамках борьбы с распространением инфекции правительство Швейцарской Конфедерации 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий.