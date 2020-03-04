«Автомобилист» у себя дома в овертайме потерпел второе поражение от «Сибири»

В четвертьфинале Восточной конференции «Автомобилист» в овертайме потерпел поражение во втором матче против «Сибири» – 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Обе стартовые встречи противостояния состоялись в Екатеринбурге.
В основное время соперники так и не смогли распечатать ворота друг друга, сосредоточившись на обороне. В итоге все решил единственный гол, автором которого на 14-й минуте овертайма стал финский нападающий «Сибири» Микаэль Руохомаа. Ассистировал ему соотечественник Юусо Пуустинен.
Вратарь новосибирской команды Харри Сятери отразил 48 бросков хоккеистов «Автомобилиста». В первом матче финн тоже отыграл «на ноль», парировав 37 бросков.
Напомним, что 2 марта «Автомобилист» уступил дома «Сибири» со счетом 0:2.
Две следующие встречи 6 и 8 марта состоятся в Новосибирске.
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