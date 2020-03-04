«Ак Барс» во второй раз обыграл «Нефтехимик» в первом раунде Кубка Гагарина Два следующих матча серии состоятся в Нижнекамске.

В четвертьфинале Восточной конференции «Ак Барс» на своей площадке выиграл второй матч против «Нефтехимика». Итоговый счет – 5:1 (3:1, 2:0, 0:0).

Форвард нижнекамской команды Павел Куликов открыл счет уже на второй минуте, однако к первому перерыву хозяева уже выигрывали 3:1. На шестой минуте равновесие восстановил Артем Лукьянов, на 12-й Дмитрий Воронков вывел «Ак Барс» вперед, а на 13-й отличился Мэтт Фрэттин. Во втором периоде шайбы забросили Станислав Галиев и Джастин Азеведу на 30-й и 34-й минутах соответственно.

«Ак Барс» ведет в серии 2:0. 2 марта казанцы выиграли первый матч с результатом 4:1.

Две следующие встречи 6 и 8 марта состоятся в Нижнекамске.