ЦСКА во второй раз «всухую» обыграл «Торпедо» в четвертьфинале Западной Конференции Две следующие встречи пройдут в Нижнем Новгороде 6 и 8 марта.

В первом раунде Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

На 8-й минуте счет открыл Павел Карнаухов, на 15-й Михаил Григоренко реализовал большинство, а за три секунды до финальной сирены Кирилл Капризов направил шайбу в пустые ворота нижегородцев.

Вратарь армейцев Илья Сорокин во второй раз подряд в нынешнем плей-офф отыграл «на ноль», отразив 19 бросков в гостей. В первой встречи он парировал 16 бросков, а ЦСКА 2 марта обыграл «Торпедо» с таким же счетом 3:0.