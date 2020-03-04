Дубль Шипачева помог «Динамо» выиграть у «Спартака» Встреча прошла на домашней арене бело-голубых.

Хоккеисты московского «Динамо» нанесли поражение игрокам «Спартака» в матче плей-офф КХЛ - 4:3.

В составе победителей дубль оформил Вадим Шипачев. Еще по шайбе забросили Андре Петерссон и Михаил Григорьев. У гостей это это сделали Ансель Галимов и Патрик Херсли и Робин Ганзл.

Таким образом, «Динамо» упрочило преимущество в серии - 2-0. Следующий матч команды проведут 6 марта. Он пройдет на домашней арене красно-белых.

КХЛ. Плей-офф. Второй матч

«Динамо» - «Спартак» - 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

Голы: А. Галимов (Рылов, Карсумс), 04:52 - 0:1; Шипачев (бол), 27:46 - 1:1; Херсли (Хохлачев, Малыхин), 40:56 - 1:2; Шипачев (Хиетанен, бол), 56:35 - 2:2; Петерссон (Чайковски, Яшкин), 58:52 - 3:2; Григорьев (Зайцев, ПВ), 59:23 - 4:2; Ганзл (Даугавиньш, бол), 59:54 - 4:3

Счет в серии: 2-0