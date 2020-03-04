Рене Фазель: Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира вместо Швейцарии Проведению турнира в альпийской стране угрожает коронавирус.

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что Россия выразила готовность провести чемпионат мира по хоккею в том случае, если турнир не смогут провести в Швейцарии из-за распространения коронавируса.

Об этом глава Международной федерации хоккея на льду рассказал в интервью «РИА Новости».

«Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесен из Швейцарии, – заявил Фазель. – Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира 2020 года. Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе турнира из Швейцарии, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира».

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

В Швейцарии лабораторно подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом. В рамках борьбы с распространением инфекции правительство Швейцарской Конфедерации 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий.