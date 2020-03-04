Владимир Крикунов: Третий гол «Спартака» был лишним, хорошо, что оставалось мало времени Главный тренер «Динамо» прокомментировал вторую победу над красно-белыми.

Команда Владимира Крикунова во второй раз обыграла на своей площадке «Спартак». Игра завершилась с результатом 4:3, и бело-голубые ведут в серии 2:0.

«В первую очередь хочу поблагодарить болельщиков, которые здорово нас поддержали, – цитирует пресс-конференцию главного тренера «Динамо» официальный сайт КХЛ. – Если говорить об игре, то начали мы не очень хорошо, «Спартак» был активен. Мы предупреждали ребят, что так и случится, что противник пойдет атаковать. Но хорошо, что отыгрались дважды, использовали большинство. Молодцы, в третьем периоде отработали хорошо впереди. Правда, третий гол был лишним, хорошо, что оставалось мало времени до сирены».

Два следующих матча серии пройдут 6 и 8 марта на домашней арене «Спартака».