Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» (видео) - Советский спорт
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05 марта 2020 06:18ХоккейНечаев Юрий

Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» (видео)

«Флайерз» одержали седьмую победу подряд.

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2).

В составе победителей два очка набрал Иван Проворов. Защитник забросил шайбу и сделал результативную передачу. Проворов был признан второй звездой матча. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 35 (12+23) очков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-2». Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов также результативными действиями не отметились. Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

В таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает четвертое место, набрав 85 очков. «Вашингтон» - третий (86).

6 марта «Флайерз» на своем льду примут «Каролину», а «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Рейнджерс».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)
Голы: Эллер, 15. Хетеуэй, 39 — Конечны (Проворов), 28. Хейс, 35. Питлик, 38. Проворов, 47. Лоутон, 55.

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