НХЛ прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса Из-за эпидемии отменяются спортивные мероприятия по всему миру.

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что руководство лиги внимательно следит за ситуацией с коронавирусом.

«Мы знаем обо всех рисках, но на данный момент было бы преждевременным делать какие-то выводы. Особенно с учетом того, может ли это произойти в Северной Америке. Мы остаемся в контакте со всеми сторонами и будем принимать решения, когда придет время. Мы знаем о том, что происходит в разных странах мира, и мы понимаем, что ситуация может меняться, и мы также осознаем, что нам придется реагировать на это профессионально и своевременно. Но я не думаю, что нужно слишком торопиться, посмотрим, как будут развиваться события», - цитирует Беттмэна пресс-служба НХЛ.

По словам руководителя лиги, было принято решение запретить сотрудникам заграничные поездки.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах, включая Россию. На данный момент в США подтвердили более 100 случаев заражения, в Канаде - 33.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.