Пиганович выбыл до конца сезона из-за травмы Новосибирский клуб выиграл два первых матча серии против «Автомобилиста».

Защитник «Сибири» Олег Пиганович из-за травмы не сможет помочь команде в этом сезоне.

«Вчера во время матча защитник нашей команды Олег Пиганович получил повреждение нижней части тела. После медицинского обследования стало ясно, что в этом сезоне хоккеист больше на лед не выйдет», - говорится в сообщении на официальном сайте «Сибири».

К сожалению, для Олега Пигановича сезон завершён 😒 вчера во время матча он получил серьёзное повреждение. Здоровья, Олег! 🙏🏻 pic.twitter.com/lM3AOKtsEo — Hockey Club Sibir (@hcsibir) March 5, 2020

В этом сезоне 34-летний защитник сыграл 27 матчей и забросил одну шайбу.

Напомним, вчера «Сибирь» в овертайме со счетом 1:0 обыграла «Автомобилист» в матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ. В серии до четырех побед новосибирцы ведут 2-0.

Следующая игра команд состоится 6 марта в Новосибирске.