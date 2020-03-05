Пиганович выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник «Сибири» Олег Пиганович из-за травмы не сможет помочь команде в этом сезоне.
«Вчера во время матча защитник нашей команды Олег Пиганович получил повреждение нижней части тела. После медицинского обследования стало ясно, что в этом сезоне хоккеист больше на лед не выйдет», - говорится в сообщении на официальном сайте «Сибири».
В этом сезоне 34-летний защитник сыграл 27 матчей и забросил одну шайбу.
Напомним, вчера «Сибирь» в овертайме со счетом 1:0 обыграла «Автомобилист» в матче 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ. В серии до четырех побед новосибирцы ведут 2-0.
Следующая игра команд состоится 6 марта в Новосибирске.
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