Форвард «Филадельфии» ван Римсдайк сломал руку в игре против «Вашингтона»

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2).
В первом периоде нападающий гостей Джеймс ван Римсдайк заблокировал бросок защитника «Кэпиталз» Йонаса Зигенталера. После игры пресс-служба «Филадельфии» сообщила, что у нападающего диагностирован перелом руки. О сроках восстановления хоккеиста не сообщается. В текущем сезоне 30-летний ван Римсдайк набрал 40 (19+21) очков.
В таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает четвертое место, набрав 85 очков. «Вашингтон» - третий (86).
6 марта «Флайерз» на своем льду примут «Каролину», а «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Рейнджерс».
Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:05 Фигурное катание Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Вадим Шипачев: Мы выстояли в концовке и победили Нападающий «Динамо» Вадим Шипачев после победы над «Спартаком» со счетом 5:1 в матче плей-офф. 02.03.2020 22:45 Хоккей Григорьевская Юлия Клубы-лузеры напрямую рулят НХЛ. Почему лига покорно терпит обилие отстойных клубов? Многие вполне обоснованно восторгаются НХЛ – ну да, цветастый праздник каждый день, ослепительные звезды, сумасшедший хоккей и все такое. 04.03.2020 16:12 Хоккей Славин Виталий «Ювелиры в роду? У меня две дочки!» Вадим Шипачев и другие участники московского дерби… 04.03.2020 23:01 Хоккей Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев