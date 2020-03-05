Форвард «Филадельфии» ван Римсдайк сломал руку в игре против «Вашингтона» Сегодня «Флайерз» одержали седьмую победу подряд.

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2).

В первом периоде нападающий гостей Джеймс ван Римсдайк заблокировал бросок защитника «Кэпиталз» Йонаса Зигенталера. После игры пресс-служба «Филадельфии» сообщила, что у нападающего диагностирован перелом руки. О сроках восстановления хоккеиста не сообщается. В текущем сезоне 30-летний ван Римсдайк набрал 40 (19+21) очков.

В таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает четвертое место, набрав 85 очков. «Вашингтон» - третий (86).

6 марта «Флайерз» на своем льду примут «Каролину», а «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Рейнджерс».