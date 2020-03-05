Шестеркин начал тренироваться после аварии - Советский спорт
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05 марта 2020 19:18ХоккейТрофименко Кирилл

Шестеркин начал тренироваться после аварии

Вратарь «Рейнджерс» уже проводит полноценные ледовые тренировки.

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин приступил к тренировкам с основной командой в полноценном режиме после аварии.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter пресс-служба американской команды. Напомним, что 24 февраля Шестеркин и форвард «рейнджеров» Павел Бучневич столкнулись на своем автомобиле с другой машиной, которую развернуло прямо перед ними на 180 градусов.

Российские игроки были пристегнуты, благодаря чему избежали серьезных травм. Бучневич отделался ссадинами, но Шестеркин сломал ребро.

В этом сезоне 24-летний голкипер принял участие в десяти матчах, одержав девять побед. Россиянин в среднем отражает 94% бросков в первенстве.

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