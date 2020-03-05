«Барыс» победил «Металлург» и вышел вперед в серии Игра прошла в Магнитогорске и закончилась только в овертайме

«Металлург» из Магнитогорска дома проиграл казахстанскому «Барысу». Первые два периода не принесли забитых голов. На 47-й минуте Сергей Мозякин открыл счет, но через небольшой промежуток времени гости отыгрались. Отличился в большинстве Даррен Дитц.

Больше заброшенных шайб в основное время не было. Встреча плавно перешла в овертайм, в котором Линус Виделль принес казахстанцам победу.

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Барыса». Первый матч закончился победой «Барыса» дома 4:0, но потом они также на своей площадке уступили магнитогорцам 0:3.