Никита Задоров – о потолке зарплат в КХЛ: Уровень игроков в лиге точно упадет

– Я думаю, лидеры в КХЛ все равно будут получать свои деньги. Но зарплата упадет у средних игроков, мне так кажется. И уровень игроков точно упадет. Будет меньше денег, люди лишний раз не поедут в КХЛ за большими контрактами. Североамериканцы лучше выберут сыграть за 200-300 тысяч долларов в АХЛ, чем отправиться за 50-60 миллионов рублей в Россию. Им это более комфортно. Ну, или в Швейцарию можно поехать. И знаете, мне кажется, все равно найдут пути, как обойти этот потолок зарплат. Какие-нибудь бонусы при подписании контракта. Какие-нибудь дивиденды будут давать игрокам. И они на этом станут зарабатывать, – цитирует Задорова «Матч ТВ».
Напомним, что 2 марта КХЛ утвердила, что с сезона 2020/21 «жесткий» потолок зарплат в лиге составит 900 миллионов рублей. В случае превышения клубом «жесткого» потолка заработных плат не более чем на 2%, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на 2% совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.
Кроме того, минимальная сумма зарплатной ведомости для клубов будет составлять 270 миллионов рублей с последующим увеличением по сезонам до 50%, или 450 миллионов рублей – к сезону-2023/24.
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