«Йокерит» одержал третью победу подряд в серии с «Локомотивом» Третий матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ между «Йокеритом» и «Локомотивом» завершился со счетом 3:0 в пользу финского клуба.

На первой встречи матча Виктор Лев вывел гостей вперед. В третьем периоде «Йокерит» забросил еще две шайбы – голы записаны на Саку Мяеналанена (45) и Никласа Йенсена (51).

«Йокерит» одержал третью победу кряду в серии и находится в шаге от выхода в полуфинал Восточной конференции. Предыдущие поединки завершились со счетом 6:0 и 5:1 в пользу финнов.

Четвертая встреча 7 марта в Ярославле.