СКА в третий раз обыграл «Витязь» Встреча прошла в Подольске и закончилась разгромной победой гостей.

Питерский СКА разгромно победил «Витязь» в Подольске 6:0 и ведет в серии плей-офф со счетом 3:0.

Счет на 10-й минуте открыл Данила Галенюк, а дальше все пошло по нарастающей. Спустя несколько секунд отличился Иван Морозов, еще пара минут и Владимир Ткачев увеличил разницу. Довершили разгром Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Александр Барабанов.

Отметим, что три шайбы клуб из Санкт-Петербурга забросил в большинстве. Теперь СКА ведет в серии с комфортным преимуществом 3:0.