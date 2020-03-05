СКА в третий раз обыграл «Витязь»

Питерский СКА разгромно победил «Витязь» в Подольске 6:0 и ведет в серии плей-офф со счетом 3:0.
Счет на 10-й минуте открыл Данила Галенюк, а дальше все пошло по нарастающей. Спустя несколько секунд отличился Иван Морозов, еще пара минут и Владимир Ткачев увеличил разницу. Довершили разгром Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Александр Барабанов.
Отметим, что три шайбы клуб из Санкт-Петербурга забросил в большинстве. Теперь СКА ведет в серии с комфортным преимуществом 3:0.
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