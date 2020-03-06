«Питтсбург» в гостях взял верх над «Баффало», Малкин признан первой звездой матча (видео) «Сэйбрз» потерпели пятое поражение подряд.

«Баффало» на своем льду проиграл «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

Первой звездой встречи был признан нападающий гостей Евгений Малкин. Российский форвард сделал две результативные передачи.

В таблице Восточной конференции «Питтсбург» расположился на пятой строчке, набрав 84 очка. «Баффало» - 13-й (66).

7 марта «Пингвинз» на своем льду примут «Вашингтон», а днем позже «Сэйбрз» сыграют в гостях против «Филадельфии».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Маккейб, 10. М. Юханссон, 42 — Петтерссон (Малкин), 13. Хернквист, 8, 35 (Малкин). Кросби, 47.