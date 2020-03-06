Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»

«Тампа» на своем льду уверенно обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
Первой звездой встречи был признан голкипер хозяев Андрей Василевский. Россиянин отразил все 32 броска по своим воротам.
Одноклубник Василевского, Никита Кучеров, забросил шайбу и сделал одну результативную передачу.
«Лайтнинг» набрали 89 очков и расположились на втором месте в таблице Восточной конференции. «Канадиенс» - 12-е (71).
Следующие матчи обе команды проведут 8 марта на выезде. «Тампа» встретится с «Бостоном», а «Монреаль» - с «Флоридой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Тампа» — «Монреаль» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Хедман (Кучеров), 1. Киллорн, 13. Кучеров, 39. Хедман, 59.
Юран разгромил Игнашевича. И хочет в Лигу Европы? «Химки» под руководством Сергея Юрана в четвертьфинале Кубка России не оставили шансов «Торпедо» и сделали шаг к еврокубкам. 05.03.2020 21:35 Футбол Мощенко Захар Россиянин Анкалаев подерется с «Халком» из Молдавии. Что ждать от турнира UFC в Норфолке Сможет ли Анкалаев одержать четвертую победу кряду? Кто станет новым чемпионом в наилегчайшем весе? «Советский спорт» рассказывает о главных боях турнира в Норфолке. 01.03.2020 02:00 ММА Ващенко Сергей Акатьева снова прыгает триксель, Сотникова завершает карьеру. Обзор событий недели (видео) Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова официально объявила, что ее карьера в большом спорте завершена. 02.03.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Спаслись за 6 секунд и победили. «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом» Матчи третьего игрового дня плей-офф прошли куда упорнее, чем в воскресенье и понедельник. 03.03.2020 22:45 Хоккей Домрачев Владислав Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Первая гонка этапа Кубка мира в Чехии прошла тихо и совсем непразднично. Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай Герман Ткаченко: Сначала «Сельта» хотела взять не Смолова, а Шомуродова Бывший президент «Крыльев Советов» и «Анжи», а ныне известный агент, участвовавший в трансфере Федора Смолова в «Сельту», раскрыл детали сделки. 05.03.2020 23:44 Футбол Зибрак Артем Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Нужна ли хоккею тотальная цифровизация? Принципиально разные позиции на революционную новинку НХЛ На завершившемся в среду во Флориде ежегодном совещании генеральных менеджеров клубов НХЛ утверждена программа использования цифровых технологий на всех матчах лиги, начиная с Кубка Стэнли-2020. 05.03.2020 19:55 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей