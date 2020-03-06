Гол и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль» В последних трех матчах «Лайтнинг» одержали две победы.

«Тампа» на своем льду уверенно обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

Первой звездой встречи был признан голкипер хозяев Андрей Василевский. Россиянин отразил все 32 броска по своим воротам.

Одноклубник Василевского, Никита Кучеров, забросил шайбу и сделал одну результативную передачу.

«Лайтнинг» набрали 89 очков и расположились на втором месте в таблице Восточной конференции. «Канадиенс» - 12-е (71).

Следующие матчи обе команды проведут 8 марта на выезде. «Тампа» встретится с «Бостоном», а «Монреаль» - с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа» — «Монреаль» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Хедман (Кучеров), 1. Киллорн, 13. Кучеров, 39. Хедман, 59.