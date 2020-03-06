«Айлендерс» проиграли «Оттаве», Варламов отразил 25 бросков (видео) Нью-йоркцы потерпели пятое поражение подряд.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» - «Айлендерс» завершился победой хозяев со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

В составе победителей Никита Зайцев отметился голевой передачей и закончил встречу с показателем полезности «+2».

Голкипер гостей Семен Варламов отразил 25 бросков по своим воротам из 29.

«Сенаторз» набрали 60 очков и расположились на предпоследнем, 15-м месте в таблице Восточной конференции. «Айлендерс» - седьмые (78).

7 марта клуб из Нью-Йорка на своем льду примет «Каролину», а 8-го числа «Оттава» сыграет в гостях против «Сан-Хосе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Айлендерс» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Браун (Зайцев), 14. Бедкер, 30:00. Дюклер, 35. Ткачак, 57 — Ли, 4. Барзал, 25. Пулок, 58:00.